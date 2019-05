Koalīcijas politiķi redz nepieciešamību Saeimā sākt diskusiju par Kalnmeiera atbilstību amatam

Bordāns skaidroja, ka Ģenerālprokuratūrā līdz šim ir bijuši būtiski jautājumi, kas saistās ar darba organizāciju un tiesiskumu. Tomēr tas būtu jāvērtē Saeimai - tiktu sagatavots dokuments, kuru deputāti izvērtētu un lemtu par parakstīšanu, lai to nodotu Augtākajai tiesai (AT) ar prasību veikt izmeklēšanu.

Ir ļoti būtiski, lai mēs virzītos uz tiesisku valsti, sakārtotu tieslietu sistēmu, tāpēc Ģenerālprokuratūras loma ir jāizvērtē, uzskata Bordāns. Šī izmeklēšana varētu būt tas līdzeklis, kā tas būtu veicams, piebilda ministrs. Viņš arī pauda gatavību tikties ar visiem deputātiem un izskaidrot detaļās to, kas, iespējams, bija pārprasts viņa sākotnējā ziņojumā.

"Jaunās Vienotības" politiķis Arvils Ašeradens norādīja, ka diskusijas pārceļas no valdības uz parlamentu, un deputāti gatavi strādāt ar šo tekstu tieslietu ministra vadībā. "Ja tas teksts sasniegs skaidru kvalitāti, mēs esam gatavi to virzīt tālāk AT priekšsēdētājam," teica Ašeradens.