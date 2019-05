Kaljulaida par apcirpto zinātnes budžetu: "Tādu Igauniju es negribu"

Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida paudusi sarūgtinājumu par to, ka jaunā Igaunijas valdība, apstiprinot budžeta stratēģiju turpmākajiem četriem gadiem, atteikusies no iepriekš panāktās vienošanās palielināt finansējumu zinātnei līdz 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP).