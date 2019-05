"KPV LV" iekšējā opozicionāre Liepiņa pametīs partiju

"Esmu 2,5 gadus atdevusi šim. Laiks ir pagājis, lēmums ir likumsakarīgs, ņemot vērā, ka es biju viena no tām, kas Valsts prezidenta amatam virzīja Didzi Šmitu (KPV LV). Mans šodienas lēmums arī jāskata kontekstā ar partijas frakcijas priekšsēdētāja Ata Zakatistova runu no Saeimas tribīnes, kurai es absolūti nepiekrītu. Nepiekrītu viņa izteiktajai motivācijai par to, kāpēc Šmits atteicās no ekonomikas ministra amata," sacīja Liepiņa.