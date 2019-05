Istaba zīdainim, mazulim vai lielākam bērnam – kādi drošības noteikumi jāievēro

Interjera dizainere Baiba Freija uzsver, ka bērnistaba mājās ir tā telpa, kurai jāmainās, bērnam augot. “Iekārtojot bērnistabu, ir svarīgi plānot to no bērna perspektīvas – mēbelēm un interjera priekšmetiem jābūt bērniem piemērotiem gan drošības, gan izmēra ziņā,” skaidro Freija. Piemēram, pakaramajiem, plauktiem, galdam un citām virsmām jābūt bērnam ērti un brīvi pieejamām.

Svarīgākā mēbele zīdainim noteikti ir gultiņa, un tai būtu jābūt viegli pielāgojamai, bērnam augot. “Kad bērniņš ir nesen piedzimis, guļamā virsma jānovieto augstākajā līmenī, lai vecāki varētu viegli bērnu izcelt no gultiņas, nepārslogojot muguru. Taču, kad zīdainis sāk velties vai mēģina apsēsties, gultas pamatne jānovieto zemākā līmenī, lai būtu droši, ka bērns nejauši neizkritīs no gultas. Pirmajā dzīves gadā ieteicams izvairīties no spilvenu lietošanas un gultiņā likt tikai palagu un vieglu sedziņu.