Kails ķermenis transa stāvoklī, Nīče un Taro kārtis

Pasākuma organizatore un „Tēlniecības kvadrenāle Rīga” direktore Kristiāna Kārkliņa saka: „”No NewIdols” ir jauns virziens vēsturiskās kvadriennāles attīstībā. Visā pasaulē vērojama virzība uz iesaistošu un performatīvu mākslu, tāpēc, uzsākot sadarbību ar kuratoru Džastinu Hūveru no ASV, mēs nolēmām šī projekta ietvaros eksperimentēt ar ideju par to, ka arī cilvēka ķermenis var tikt uztverts kā skulpturāls objekts.”

Piedāvājam ekskluzīvu reportāžu no vakar Rīgā, Tallinas ielas radošajā kvartālā notikušās performances „Vairs nekādu elku”.

To izspēlēja pasaulē slavenā performanču trupa „La PochaNostra”, kas apvieno māksliniekus no ASV, Meksikas un Kanādas, un mākslinieku duets „VestAndPage” no Vācijas.