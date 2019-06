Levits sola izdarīt spiedienu uz politiķiem, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību

Valstij un demokrātijai ir nepieciešamas partijas, Tas nav kaut kāds pretdabisks veidojums, kas demokrātijā traucē, partijām ir jāveido sava politika. Lai veidotu savu politiku, ir nepieciešami arī līdzekļi zināmu izdevumu segšanai, lai, pirmkārt, savu paša kompetenci - politiķu kompetenci uzlabotu. Un otrkārt, lai padarītu zināmu un skaidru savu politiku iedzīvotājiem. Igaunijā un Lietuvā. Kas ir apmēram salīdzinošas valstis, partiju finansējums no valsts budžeta ir 8 līdz 10 reizes lielākas nekā Latvijā. Igaunijā un Lietuvā. Un es domāju, ka tur šī atkarība no privātiem ziedojumiem ir mazāka. Mums šī sistēma aizmetnī ir, ir pastāv tādi aizmetņi, bet joprojām tas vēl nav pietiekoši labs. Ja salīdzina ar manu interviju, kas bija pirms 7 gadiem, es teiktu, situācija ir uzlabojusies, bet tā joprojām ir uzlabojama.

Levits: Prezidents var norādīt uz šiem jautājumi un pārliecināt individuālās sarunās, atklātās sarunās sarunās ar sabiedrību par to, ka šim jautājumam ir patiešām nopietna uzmanība jāpievērš. Un kā to risināt. Nodokļu politika ir citi citu instrumenti. Tas ir likumdošanas instruments. Valsts prezidents to nevar pats izdarīt. Jūs pareizi teicāt, bet Valsts prezidents var, teiksim radīt zināmu varbūt spiedienu, ja es tā varētu teiktu - spiedienu pozitīvā nozīmē, lai tie, kuri par to atbildība, primāri, protams, Saeimu, valdību, politiskās partijas vairāk par to domātu kā līdz šim.