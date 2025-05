KNAB: Esošā kārtība atsevišķās pašvaldībās rada riskus pārmērīgai naudas ietekmei uz vēlēšanām

Lielākie tēriņi gan vides reklāmai, gan kopumā šobrīd ir partijai “Latvija pirmajā vietā” (LPV). No limitētajiem tēriņiem pieteiktajiem 300 tūkstošiem eiro 180 tūkstošus partija atvēl videi, bet gandrīz 90 tūkstošus – radio reklāmām. Partijas vadītājs Ainārs Šlesers atzīst – galvenokārt viņi koncentrējas uz viņa paša vadīto Rīgas kampaņu. Šlesers arī apgalvo, ka vides reklāmai LPV netērē tikai Rīgā: “Jūrmalā nav vietas. Mēs gribējām, bet diemžēl tur viss ir izpirkts. Tāpat citās pašvaldībās ir aizliegts, kur mēs neko nevaram ielikt. Bet ir pašvaldības, piemēram, Jēkabpilī, kur mēs pietiekoši aktīvi reklamēsimies, arī ir dažādi plakāti. Tas ir atkarīgs no konkrētās pašvaldības, no konkrētās komandas un, protams, arī no spējas piesaistīt atbalstītājus.”