Kurdistānas Strādnieku partija paziņo par izformēšanos

"PKK lēmums izformēšanos un ieroču nolikšanu pēc aicinājuma no Imrali ir svarīgs solis ceļā uz Turciju, kas būtu brīva no terorisma," pauda Čeliks, izsakoties par PKK dibinātāja Abdullas Edžalana 27.februārī vēstulē no Imrali salas cietuma pausto aicinājumu.