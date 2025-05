Kurzemē cilvēki ir atturīgāki nekā Latgalē, kur svešiniekiem kā uz delnas izklāj visu savu dzīvi, ko domā par pašvaldību un piedevām par kaimiņu. Nīcas autobusu pieturā sastopam pensionāru Zigurdu Lāci. Viņš ir viens no retajiem, kas ar mums runā labprāt. Šajā pusē viņš nodzīvojis lielāko daļu mūža, un par to, kā mainījusies dzīve četru gadu laikā, kopš Nīca vairs nav novads, bet sarukusi līdz pagastam lielā Dienvidkurzemes novada rietumu daļā, viņam ir viedoklis. “Kamēr Petermanis bija [no 2009.gada līdz 2021.gadam Nīcas novada pašvaldības vadītājs], tikmēr centrā kaut kas notika, bet, kā pievienoja Grobiņu, tā vairs nekas nenotiek - ne Otaņķu ceļš tiek tīrīts, ne kas cits darīts."