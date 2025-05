Pērn noteikts pēdējos gados lielākais skaits īslaicīgu peldēšanās ierobežojumu

No minētajiem ierobežojumiem 16 bija mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ, bet 33 bija preventīvi noteiktie.

Ierobežojumi noteikti 30 no 59 oficiālajām peldvietām, kā arī neoficiālajās peldvietās. Inspekcija 2024.gada peldsezonā saņēma informāciju no 15 pašvaldībām par 179 neoficiālajām peldvietām. Līdz ar to kopā pagājušajā gadā ūdens kvalitāte tika pārbaudīta 238 peldvietās.