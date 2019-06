Būvniecības uzņēmums apkopo pēdējo dekāžu bezgaumīgākās interjera tendences

Tas pats attiecas uz guļamistabu - baldahīns, plastmasas pērlīšu aizkari, krāsainas žalūzijas, piepūšamās mēbeles un tapešu bordes - šādi deviņdesmito gadu elementi savulaik skaitījās modīgi, taču no mūsdienu skatupunkta reti kuram gribētos šādu mājas iekārtojumu.

Šajā laikā krasi mainījās uzskati par to, kas ir "stilīga" istaba. Deviņdesmitajos remonta laikā priekšroka tika dota tapetēm, ar kurām noklāja visas četras sienas, turpretī millenium pirmajā dekādē viena no sienām kļuva par centrālo sienu jeb to sāka akcentēt ar košām un rakstainām tapetēm, bet pārējās sienas pieskaņoja centrālajai sienai.