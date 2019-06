Pirmajā lasījumā atbalsta veselības apdrošināšanas sistēmas atlikšanu līdz 2021.gadam

Abi deputāti - Indriksone un Eglītis - pauda bažas par to, ka politiķi sola tā saukto divu pakalpojumu grozu sistēmu atcelt, tomēr, lasot likumu un tā grozījumus, to nevarot saprast. Tāpat deputāti pauda nostāju, ka saskaņā ar šo redakciju vispārējā nodokļu režīmā nestrādājošajiem tāpat ir "jākrāj" brīvprātīgo iemaksu veikšanai, lai gadījumā, ja tomēr divu grozu sistēma netiek atcelta, spētu samaksāt.

Tikmēr Viņķele aicināja deputātus netiražēt šādu informāciju, jo divu grozu sistēma ir "rupja kļūda no sākta gala" un politiķiem jāpanāk, ka tiek ieviesta pret visiem iedzīvotājiem taisnīga veselības apdrošināšanas sistēma. Tāpat ministre norādīja, ka Veselības ministrija uz otro lasījumu gatavos priekšlikumu, lai visas iepriekš veiktā brīvprātīgās iemaksas tiktu atmaksātas.

Kā ziņots, Saeima gada sākumā galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz līdz 1.jūlijam atlikt veselības pakalpojumu dalīšanu divos grozos. Tas bija saistīts ar to, ka veselības aprūpes iestādēm faktiski nebija nodrošinātas iespējas pārliecināties par personu tiesību apjomu uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, jo sistēma nav pilnībā sagatavota veicamajam uzdevumam, toreiz norādīja likumprojekta iesniedzēji.

Viņķele gan sacīja, ka nav īsti apmierināta ar pagaidu risinājumu, atliekot divu grozu sistēmas ieviešanu, bet šis esot "no sliktākajiem risinājumiem labākais".

Pēc Viņķeles paustā, tas paredzēs, ka visi, kuri gūst ienākumus no darba, maksās sociālās apdrošināšanas iemaksu veselībai 1% apmērā no sociālās apdrošināšanas iemaksām, ko veic no minimālās algas. Pieaugot minimālajai algai, attiecīgi pieaugs arī maksājums, piebilda ministre.