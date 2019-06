Kauns lidot jeb kā klimata pārmaiņas izmainījušas Zviedrijas iedzīvotāju psiholoģiju

“Kauns ir viena no izplatītākajām sociālajām emocijām. Kauna funkcija ir radīt apstākļus, ka mēs vairs nedarīsim kaut ko, kas izslēgs no sociālās grupas. Ikdienā ir daudz lietu, ko mēs darām, baidoties no apkaunojuma. Piemēram, kad esam darbā vai sabiedriskā vietā, mēs skaļi neatraugājamies, neraugoties uz to, ka tas ir normāls fizioloģisks process. Taču sabiedrībā tā ir iekārtots, ka šāda rīcība nav vēlama,” skaidro Hīlandere.