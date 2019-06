Pēc sentēvu metodēm - ģeniāli un aizmirsti mājas uzkopšanas padomi

FOTO: The New York Public Library/Digital Collections

Bērns atnāca no skolas vai pulciņa ar milzīgu tintes traipu uz balta krekla? To var viegli likvidēt ar pienu - iemērc kreklu siltā pienā un ļauj tam iedarboties. Piens izvilks traipu no krekla.

Pieaugot ekoloģiska dzīvesveida aktualitātei, arvien vairāk cilvēku izvēlas nevis iegādāties plastmasas pudeli, iztukšot to un izmest, bet gan ilgstoši lietot vienu konkrētu pudeli sportam un ikdienai. Tomēr šādas pudeles ar laik kļūst netīras un to tīrīšana nav no tiem vieglākajiem darbiem. Sentēvu metodes iesaka likt lietā smiltis un ziepjūdeni. Pudelē ieber sausas smiltis, ielej tajā nedaudz silta ziepjūdens, aiztaisi pudeli un kārtīgi to sakrati. Pēc tam mikstūru izlej un pudeli kārtīgi izskalo.