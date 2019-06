Pastiprina kriminālatbildību par transportlīdzekļa zādzību

Līdz šim likums transportlīdzekļa zādzību atkarībā no tā vērtības kvalificēja kā mazāk smagu noziegumu, paredzot par to brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Savukārt zādzība no transportlīdzekļa, piemēram, transportlīdzekļa salonā atstātās mantas zādzība, tika kvalificēta kā smags noziegums, par ko sodīja ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.