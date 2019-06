IKEA izmantos tikai pārstrādātas poliestera šķiedras

2018. gadā IKEA uzsāka iniciatīvu Better Air Now – šīs iniciatīvas mērķis ir sākt rīsu salmu izmantošanu jaunu produktu ražošanā, šādi risinot gaisa piesārņojuma problēmas. Rīsu salmi ir rīsu audzēšanas blakusprodukts, ko daudzviet pasaulē iznīcina sadedzinot un tādā veidā radot lielu gaisa piesārņojumu. Pirmie iniciatīvas rezultāti būs redzami 2019. gada rudenī gaidāmajā FÖRÄNDRING kolekcijā. Tā simboliski ieturēta melnos un zilos toņos – melnā krāsa attēlo smogu un piesārņojumu, savukārt zilā nes cerību par gaišāku nākotni ar dzidri zilām debesīm.

Ilgtermiņa mērķis ir izveidot modeli, kas dotu iespēju samazināt gaisa piesārņojumu arī citos pasaules reģionos, kur pārpalikumus pēc ražas novākšanas parasti sadedzina. Lai to panāktu, IKEA piedalās Klimata un tīra gaisa koalīcijā.

Tekstilizstrādājumi no okeānā savāktas plastmasas

Plastmasas piesārņojums okeānā ir liela problēma, un IKEA apņemšanās ir piedalīties tās risināšanā. Tāpēc IKEA ir radīta jauna kolekcija ar nosaukumu MUSSELBLOMMA, kurā ir soma, divi spilvenu pārvalki un galdauts. Šīs kolekcijas preču ražošanā izmantotais poliesters ir izgatavots no pārstrādātas plastmasas, tostarp PET plastmasas, kas ieķērusies tīklos Vidusjūrā un ko savākuši Spānijas zvejnieki. MUSSELBLOMMA kolekcija būs pieejama IKEA veikalos Spānijā un Itālijā. Savukārt visā pasaulē IKEA jau tagad piedāvā mēbeles un dažādus aksesuārus no pārstrādātas plastmasas.

Visā pasaulē vairāk nekā miljardam cilvēku jeb katram septītajam mūsu planētas iedzīvotājam ir ierobežota piekļuve elektrībai vai arī tās nav vispār. Elektroenerģijas nepieejamība, kas bieži iet rokrokā ar nepietiekamu pieeju tīram ūdenim un stabilām komunikācijas iespējām, rada sarežģījumus atsevišķām ģimenēm un pat veselām kopienām. Tāpēc IKEA ir sākusi sadarbību ar sociālo uzņēmumu Little Sun, kas piegādā kopienām visā pasaulē ilgtspējīgus, stabilus un par zemu cenu pieejamus risinājumus. IKEA sadarbībā ar Little Sun rada saules baterijas, ko var piestiprināt un pievienot logiem, uzlādes stacijām un gaismekļiem un kas nodrošina risinājumus aktīvai dzīvei ārā. Pirmās preces no SAMMANLÄNKAD kolekcijas kļūs pieejamas 2021. gadā.