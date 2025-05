Vai bērni drīkst būt skaļi un izvēlēties gulētiešanas laiku?

Tieši šādai pieejai - bērna individuālo vajadzību respektēšana, kustībā balstīta mācīšanās un kritiskās domāšanas attīstīšana – jābūt pirmsskolas izglītības pamatā. Balstoties jaunākajos zinātniskajos pētījumos, gan starptautiskajā pieredzē, jāuzsver, ka svarīgākais ir bērna labbūtība un tās likšana pirmajā vietā. Tai jābūt prioritātei, neraugoties uz kultūru vai citām atšķirībām. Lai stiprinātu kopīgo izpratni par bērnu attīstību un dalītos ar labākajām praksēm, maija sākumā Rīgā notiks arī pirmsskolu tīkla “Dibber” (Latvijā zināms kā “CreaKids”) samits, kas pulcēs ekspertus no dažādām valstīm. Tā būs iespēja pārrunāt aktualitātes, salīdzināt dažādās pieejas un kopīgi meklēt ceļus, kā atbalstīt bērnus viņu attīstības ceļā.

Neatkarīgi no kultūras, valsts vai tradīcijām – bērniem ir svarīgi justies mīlētiem, saprastiem un pieņemtiem. Bērnu labbūtība nevar būt pakārtota tradīcijām vai ieradumiem – tā prasa elastīgu domāšanu, atvērtību jaunām zināšanām un vēlmi mācīties no citu pieredzes. Tikai tā varam veidot vidi, kurā katrs bērns, neatkarīgi no valsts vai kultūras, var augt laimīgs, drošs un spējīgs pilnībā realizēt savu potenciālu.