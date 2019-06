Sākta publiskā apspriešana par 22 dzelzceļa staciju un peronu modernizāciju

Laika posmā līdz 2022.gadam ir plānots modernizēt publisko infrastruktūru trijos virzienos - no Rīgas līdz Jelgavai ("Atgāzene", "BA Turība", "Tīraine", "Baloži", "Jaunolaine", "Dalbe", "Cena" un "Ozolnieki"), no Torņakalna līdz Tukumam ("Priedaine", "Jaundubulti", "Kūdra", "Ķemeri", "Milzkalne", "Tukums-I" un "Tukums-II") un no Zemitāniem līdz Skultei ("Zemitāni", "Brasa", "Vecāķi", "Kalngale", "Carnikava", "Pabaži" un "Saulkrasti").