Vācija uz Rīgu sāk deportēt Latvijai piesaistītos bēgļus

Vācija ir sākusi aktīvi no valsts izraidīt tās personas, kurām bēgļa vai alternatīvais statuss piešķirts kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un tiek prognozēts, pavisam drīz Latvija pieredzēs lielu skaitu atpakaļ deportēto personu. Atgādinām, ka laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam Eiropas Komisijas noteikto kvotu ietvaros no patvēruma meklētāju nometnēm Grieķijā, Itālijā un Turcijā uz Latviju tika pārvietotas 374 personas. Tā kā pēc statusa saņemšanas viņi nespēja šeit ekonomiski sekmīgi uzsākt pastāvīgu dzīvi, lielākā daļa aizbrauca uz Vāciju. Taču viņiem ir aizliegts dzīvot un strādāt citviet kā tikai Latvijā. Tas ir bijis tikai laika jautājums, līdz Vācija sistēma šīs personas sāka uzrādīt.