Ātrlidotāju tauriņu uzlidojums Siguldas tauriņu mājā

Siguldas tropu tauriņu mājā sastapsiet arī 200 citus eksotiskos tropu tauriņus! Zilais morfīds, kas atceļojis no tālās Dienvidamerikas, ir apmeklētāju nepārspēts favorīts. Pūčtauriņš - viens no izteiksmīgākajiem naktstauriņiem - pārsteigs ar savu izskatu! Atlasa gigantiskais tauriņš spārnu izmērā ir 20 līdz 34 cm liels! Koku nimfa, kas ir interesanta ar savu lidošanas manieri, to bieži sauc arī par papīra pūķi, būs izšķīlusies no zelta krāsas kūniņas!