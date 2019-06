Lai izvairītos no aktīvajiem pokemonu ķērājiem dienas laikā, kopīgi ar draugiem braukājām pa Rīgu un meklējām tā saucamos džimus. Nezinātājiem – ieņemot džimus, tiek sakrāti vairāk punktu spēlē "Pokemon GO". Un, lūk, tumsā, skrienot lejā no kāda uzkalna un neredzot, kas atrodas zem manām kājām, uzskrēju mūrim un pamatīgi savainojos. Trauma bija tik nopietna, ka no šoka nevarēju ne pakustēties, ne parunāt, tādēļ draugi izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kuri mani nogādāja slimnīcā. Man konstatēja labās nieres piektās pakāpes bojājumu ar nieres sadalījumu divās daļās, kā arī asinsvadu bojājumu ar hematomu. No trieciena mana labā niere bija burtiski pārsista uz pusēm. Slimnīcā pavadīju desmit dienas, kuru laikā man veica asins pārliešanu.

“Pirmo reizi asinis ziedoju 2007. gadā, kopš tā laika to uzskatu par būtisku atskaites punktu ikdienā. Arī tad, ja neesmu asinis ziedojusi regulāri, ik pēc 9 nedēļām, prātā tāpat dzīvo doma, ka tas ir jāizdara, ka kaut kā pietrūkst. Bieži vien daudzas tēmas sabiedrībā it kā kļūst pašsaprotamas, liekas – par to taču visi zina un runā. Līdz brīdim, kad tas skar mūs pašus vai mūsu tuvākos - tad esam gatavi rīkoties un mainīt līdzcilvēku priekšstatus, apzinoties, ka situācija ir nopietna, ka donoru nekad nevarēs būt par daudz un ka par to ir jārunā visu laiku. Man šķiet, ka tāda ir pasaules kārtība - dalīties tajā, kas tev ir, jo ne bez iemesla tas ir dots. Ja tev ir dota balss, tu nedrīksti nedziedāt. Ja ir iespēja dalīties finansiāli, kādēļ gan kaut nedaudz neatvēlēt kādam citam? Un, ja tev ir laba veselība, kāpēc daļiņu no tās neiedot kādam, kurš cīnās par dzīvību? Tā ir vienreizēja sajūta: iedot daļu no savas dzīvības citiem, domāt par cilvēkiem, kuriem tas ārkārtīgi nepieciešams. Lai gan tehnoloģiju laikmetā mums ir aizvien jauni telefonu un datoru modeļi, joprojām nekas nespēj aizstāt to dzīvības pavedienu, kas mīt mūsos, un tās ir asinis.”