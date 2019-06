5 neparastas vietas Latvijā, kur pavadīt brīvdienas vasarā

No gultas pa taisno laivā! Nakšņošana ar skatu uz ezeru, privāto laivu garāžā un pilsētas izklaidēm rokas stiepiena vai laivas brauciena attālumā.

Mājas kokos būvētas jau kopš seniem laikiem, taču pēdējos gadu desmitos pasaulē tam sākuši pievērsties nopietnāk. Šī ir Latvijā pirmā māja kokos, kur tiek ievērotas visas nepieciešamās, pasaulē pārbaudītās tehnoloģijas. Atpūtas mājas atrodas aptuveni 90 kilometrus no Rīgas, 3 kilometrus no Cēsim, Niniera ezera krastā. Šī ir lieliska vieta, kur aizbēgt no pilsētas trokšņiem, izbaudīt mieru un veldzēties dabā.