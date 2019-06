Ģirģens: Kriminālprocesi pret VUGD amatpersonām nav pamats tūlītējam secinājumam par iestādes vadītāja bezdarbību

Par Iekšējās drošības biroja (IDB) nesen atklātajām amatpersonu iespējamām pretlikumīgām darbībām ierosināta disciplinārlieta. Tiklīdz no IDB tiks saņemts lēmums par sākto kriminālprocesu, vainīgās personas atstādinās, informēja ministra padomnieks Kārlis Miksons.

"Līdz ar to fakts, ka publiskajā telpā nonāk informācija par sāktajiem kriminālprocesiem, nav pamats tūlītējām secinājumam par iestādes vadītāja bezdarbību vai atbrīvošanu no amata. Iekšlietu ministrs tieši veicina vadītājus neignorēt korupcijas, pārkāpumu un citu noziegumu riskus, bet aktīvi strādāt šajā virzienā, lai iekšlietu resors attīrītos no negodprātīgām amatpersonām," norāda Ģirģens.