Ieteikumi elegantam, bet vienkāršam Līgo svētku piknikam

"Šie svētki nav iedomājami bez grila klātbūtnes, un no tā nemaz nevajag izvairīties, jo tā ir viena no gardākajām tradīcijām – aromātisks, pašgatavots šašliks uz grila. Tiem, kam dūmu garša un aromāts sniedz baudījumu, oglēm ir vērts pievienot kadiķa zariņu. Tas sniegs ļoti patīkamu aromātu un izteiktāku garšu grilējumiem."

"Kā jau šajos svētkos pierasts, vienmēr tiek kurināts ugunskurs. Tam ir daudz un dažādi lietojumi - tradicionāli, lēkt pāri ugunskuram un dziedāt dziesmas, pulcējoties ap to, tāpat vēsākos brīžos pie tā sasildāmies un bēgam no negaidītiem "ciemiņiem" - odiem un citiem kukaiņiem. Kā sasildīties un izvairīties no kukaiņu kodumiem, neesot ugunskura tuvumā? Izvēlies sev un saviem mīļajiem kādu košu, vasarai piemērotu pledu ar ko sasildīties. No odiem un kukaiņiem izvairīties iespējams ar speciālu sveču palīdzību. Tās ne vien rada romantisku noskaņu, bet arī nereti šīm svecēm ir patīkams aromāts, kas papildinās jau esošo aromātu buķeti un pasargās no nevēlamajiem "ciemiņiem"," atklāj Santa Kļava.