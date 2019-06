Apnicīgās lapsenes - kā tās aizbaidīt no dārza

Lapsenes lielāko kaitējumu parasti nodara, ielienot saldinātajos dzērienos un limonādēs - iedzerot nepamanītu lapseni, tā nonāk kaklā vai mutē un iedzeļ mēlē vai rīklē. Tas ir ārkārtīgi bīstami, it īpaši, ja kādam no viesiem ir alerģija pret kukaiņu kodumiem. Lai izvairītos no šāda scenārija, izmanto burkām līdzīgas glāzes ar aizskrūvējamiem vākiem un salmiņu. Izvēlies pēc iespējas šaurākus salmiņus, lai tajos nevarētu ielīst lapsene.