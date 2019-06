Neatsakies no sapņiem! Zaudēt spēju staigāt un kļūt par čempioni

Kādā dienā Natālija uzdeva sev jautājumu: „Kāpēc es to daru? Vai tiešām tas ir vienīgais, no kā sastāv mana dzīve?”

Teorētiski iespēja atkal nostāties uz kājām pastāv, taču Natālija uz to vairs nekoncentrējas. Viņa ir pieņēmusi dzīvi ratiņkrēslā un vēlas to nodzīvot pēc iespējas pilnīgāk, jo ir sapratusi, ka kustību ierobežojumi nav iemesls, lai atteiktos no saviem sapņiem.

Pirms veselības problēmu saasināšanās Natālija strādāja ražošanas uzņēmumā. Brīvajā laikā viņa apmeklēja baseinu un nodarbojās ar aerobiku, taču tikai tāpēc, ka gribēja uzturēt sevi formā. To, ka viņa, būdama ratiņkrēslā, varētu kļūt par profesionālu sportisti, Natālija nespēja iedomāties. Impulsu un iedrošinājumu izmēģināt savus spēkus kādā no paralimpiskajiem sporta veidiem viņai deva Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte, kuru Natālija iepazina, ārstējoties rehabilitācijas centrā “Vaivari”.

Piepildījumu sniedz iespēja ne tikai pašai radīt, bet iesaistīt radošās aktivitātēs arī citus. Natālijas sirds darbs ir vadīt labdarības organizāciju „LifeIntegro”, kuras viens no mērķiem ir sniegt bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju dzīvot aktīvāk un priecīgāk. Organizācijas devīze ir izteikta vārdā „TEAM”- together everyone achieve more (kopā katrs sasniedz vairāk). Pusei bērnu, kuri apmeklē sporta nodarbības, ir cerebrālā trieka, bet, neskatoties uz smago diagnozi, bērni caur šīm nodarbībām spēj attīstīties, jo jebkura mērķtiecīga un regulāra darbība sniedz labumu. Pateicoties sponsoru atbalstam, Natālija ir iecerējusi šiem bērniem organizēt arī mākslas nodarbības.