Loskutovam vēl nav konkrētu darba plānu pēc nepārvēlēšanas EP

Lai arī EP viņš pavadījis vien pāris mēnešus, iegūtās zināšanas Loskutovs vērtē kā ļoti vērtīgu pieredzi, jo radusies spilgtāka izpratne par to, kāda līmeņa jautājumi tiek lemti EP.

Jaunajā EP sasaukumā nepārvēlētie deputāti varēs saņemt pabalstu mēnešalgas apmērā par katru institūcijā nostrādāto gadu. Saskaņā ar vienoto Deputātu nolikumu EP deputāta mēnešalga no 2018.gada jūlija pirms nodokļu nomaksas ir 8757,70 eiro. Šī alga tiek maksāta no EP budžeta. Visi EP deputāti maksā Eiropas Savienības (ES) nodokļus un apdrošināšanas iemaksas, pēc kuru nomaksāšanas viņiem paliek 6824,85 eiro. Turklāt lielākā daļa ES dalībvalstu liek saviem deputātiem maksāt arī savas valsts nodokļus. Tādēļ galīgā alga (alga pēc nodokļu nomaksas) katram deputātam ir atkarīga no nodokļu noteikumiem deputāta izcelsmes valstī.