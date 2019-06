Tiks noskaidrots “Latvijas Gada motocikls 2019” uzvarētājs

Jau sesto gadu Latvijā motosezonas laikā risinās viens no unikālākajiem spēkratu konkursiem Baltijā - “Latvijas Gada motocikls 2019”. Arī šogad, salīdzinot un vērtējot motociklus no BMW, Harley Davidson, KTM, Yamaha, Can Am, Honda, Mash, Royal Enfield, Triumph, Ducati, JAWA, SWM un Husqarna pārstāvniecībām, jau sesto reizi tirdzniecības centrā “Mols” 27. jūnijā, plkst. 12.00 tiks paziņots konkursa uzvarētājs. Labākais saņems t/c "Mols" sudraba ceļojošo balvu, ko veidojis juveliermākslinieks Oļegs Auzers.