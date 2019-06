Beladonna, dēvēta arī par melno velnogu vai vilkogu, ir daudzgadīgs nakteņu dzimtas lakstaugs. Šis augs viduslaikos bija ārkārtīgi populāra sastāvdaļa medikamentiem, kosmētikas produktiem, kā arī indes ražošanai. Vārds “Beladonna” ir radies no itāļu vārdiem “bella” un “donna” jeb “skaistā sieviete”. Renesanses laikā īpašs skaistuma etalons bija plašas acu zīlītes, kuras panāca ar beladonnas acu pilieniem – tās bloķēja acu zīlīšu muskuļus, tāpēc tās vienmēr bija paplašinātas. Diemžēl, šī auga acu pilieni nenāca par labu dāmām – laika gaitā tie izraisīja tuvredzību un pat aklumu. Savukārt, kā indi, beladonas izmantoja augstmaņu indēšanai, piemēram, tiek uzskatīts, ka imperatora Kaligulas vecmāmiņu Līviju Druzdillu nonāvēja tieši ar beladonnu. Tāpat kāda leģenda vēsta, ka Makbeta kareivji iebrūkošos dāņu kareivjus saindēja ar vīnu, kas bija gatavots no saldajiem, nāvējošajiem beladonnas augļiem.

Visas beladonnas daļas ir indīgas, taču par vienu no bīstamākajiem augiem to padara tumši violetās ogas. Tās, atšķirībā no daudzām citām indīgajām ogām un augļiem, ar nepatīkamu garšu nesignalizē par savu bīstamību – beladonnas ogas ir patīkami saldas. Bērniem letāla var izrādīties jau divu ogu apēšana, bet pieaugušam cilvēkam – desmit. Atropīns un skopolamīns, ko satur beladonnas ogas, izraisa muskuļu, to skaitā sirds, paralīzi. Latvijā šī ir kultivēta augu suga, taču to ir iespējams sastapt arī savvaļā dārzu tuvumā.