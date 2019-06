Uz Rīgas iepirkšanās centra dzīvo bišu saimes

“Urbānā biškopība nav modes lieta. Tas ir viens no zaļās domāšanas indikatoriem, veids, kā vēl vairāk ļaujam dabai “ienākt” pilsētā un pilsētai - dabā, un tā to uztver arī universālveikala kolektīvs.

Līdz šim biškopībā nav novērtēts pilsētas potenciāls kaut zināms, ka pilsētvide ir brīva no intensīvajā lauksaimniecībā izmantoto pesticīdu atliekvielām. Pilsētā ir arī mazākas temperatūras svārstības, kas tīk bitēm. Turklāt Rīga ir izteikti zaļa pilsēta ar ziedošiem kokiem parkos un krāšņām puķu dobēm, turklāt jūnijā un jūlijā pilsētā zied liepas un daudzi košumkrūmi.

Ja iedziļināmies teiktajā, tad nevaram nepiekrist, ņemot vērā to, ka bites apputeksnē vienu trešo daļu no augļiem un dārzeņiem, kurus cilvēks lieto uzturā. Tādēļ varam secināt, ka Dievs radījis biti ar cēlu mērķi, proti, apputeksnēt. Bite ir kā mazs indikators, neatņemams liecinieks norisēm dabā, dodot iespēju augiem augļoties un vairoties. Rīgas dārzi un parki bitēm ir kļuvuši par tādām kā zaļajām oāzēm, no kurām apmaiņā iegūt pārsteidzoši liela daudzuma nektāra, kuru vēlāk stropā tās nogatavina par augstākās kvalitātes medu.”