Vīrietim policija atņem McLaren 10 minūtes pēc iegādes

Tieši tā gadījies kādam kanādietim no Vankūveras, kuru par ievērojamu ātruma pārsniegšanu policija apturēja vien dažu kilometru attālumā no autosalona. Vietā, kur atļauts braukt ar 90 km/h, vārdā neminētais vīrietis no sava jaunā McLaren 600LT bija izspiedis 161 km/h. Jāsaka - labi vien, ka ne 300, jo arī tie šim britu superauto ir pa spēkam.