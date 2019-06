XII Vislatvijas zirgu diena pulcēs jātniekus un zirgu mīļotājus

12. un 13. jūlijā dienas būs sportiskākas, jo jātnieki sacentīsies konkūrā, pārvarot dažāda augstuma šķēršļus, dienas laikā pakāpeniski paaugstinot šķēršļu augstumu. Sacensību noslēgumā tiks sasniegta 130 cm atzīme, ko var pārvarēt tikai pieredzējuši jātnieki un zirgi. Sacensību kulminācija būs vērojama sestdienas vakarā maršrutā RIDE and DRIVE - viens no skatītāju gaidītākajiem maršrutiem, kurā piedalās divi maskās tērpti komandas dalībnieki, kur viens startē ar zirgu, otrs ar transporta līdzekli.

14. jūlijs ir krāšņiem notikumiem piepildīts. No rīta mazie jātnieki ar ponijiem pārvarēs 40cm un 65cm šķēršļu augstumu. Ap plkst. 12:00 skatītājiem būs iespēja redzēt figurālās jāšanas paraugdemonstrējumus, pēc kuriem sekos stafetes maršruts jātniekiem ar ponijiem un palīgiem. Pēc azartiskās stafetes pilnīgi mierīgā pasaulē aizvedīs “Zirgu skola”, kas demonstrēs klasikās iejādes pamatus un sniegs priekšnesumus. Dienas kulminācijā zirgi sacentīsies augstlēkšanā, kur šķēršļu augstums būs sākot no 130 cm. To visu papildinās Adžiliti suņu šovs, stafete skatītājiem ar koka zirgiem un draivinga priekšnesums, kuru laikā ar zirgu vienjūgiem tiks demonstrēts, kā notiek pajūgu braukšanas sacensības. Noslēguma maršrutā jātnieki un dalībnieki startēs tērpos un maskās sevis izvēlētas mūzikas pavadībā, pārvarot 90 cm šķēršļu augstumu.