Ietve Emiļa Melngaiļa un Strēlnieku ielas posmos paliks slēgta vēl vairākus mēnešus

Savukārt tagad Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka gājēju ietve Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai un Strēlnieku ielas posmā no ēkas Strēlnieku ielā 6 līdz Emiļa Melngaiļa ielai būs slēgta arī laika periodā no 1.jūlija līdz 31.decembrim.