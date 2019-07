Nākotnes tehnoloģijas Tavā televizorā – ko Tu nezināji par savu TV?

Vēl pirms dažiem gadiem viens no galvenajiem kritērijiem televizoru iegādē bija ekrāna rāmja lielums un paša televizora biezums. Jo plānāks televizors un mazāks tā rāmis, jo lielāka vēlme to iegādāties, tomēr situācija ir mainījusies un vēl turpina mainīties. Mūsdienu televizoru ekrāna rāmis un biezums, pateicoties uzlabotām LED tehnoloģijām – NanoCell TV vai QLED – neatkarīgi no tā cenas, ir pietiekoši plāns, lai tas vairs nebūtu būtisks kritērijs lēmuma pieņemšanas laikā par labu televizora iegādei. No iepriekšējo gadu dizaina populārākajām iezīmēm ir palikusi tikai televizora kāja, kuras forma un dizains ir ļoti daudzveidīgs.