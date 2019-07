Kā iekārtot savu urbāno dārzu?

Pirms urbānā dārza iekārtošanas noteikti vērts apdomāt un izpētīt divas lietas – kādus augus vēlamies un kādi apstākļi jānodrošina to augšanai – cik bieži augs jālaista, vai tas labāk jutīsies saulē vai ēnā. Iegādājoties augu stādus, tiem līdzi saņemsiet arī pamatinformāciju par kopšanu, kā arī informāciju par to, cik liels šis augs izaugs. Ja augu saņemat kā dāvanu, meklējiet informāciju internetā vai izmantojiet mobilo aplikāciju FlowerChecker vai NatureGate priekšrocības – nofotografējot augu, iespējams noteikt, kas tas ir un kā to kopt.