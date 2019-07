Kā izvēlēties ilgtspējīgas preces: deviņu krēslu stāsti

“Tikmēr klientiem vajadzētu izvērtēt, vai prece, ko viņi vēlas iegādāties, ir radīta, domājot par ilgtspēju. Kā to atpazīt? Izvērtējot preci, uzdodiet sev šos jautājumus: vai tā ir viegli kopjama, izjaucama un pielāgojama, lai kalpotu pēc iespējas ilgāk. Ja kādu lietu mājās aizstāj ar citu, tad tā nav vienkārši jāizmet – varbūt vari to atdot kādam citam, izmantot detaļām vai vismaz parūpēties, lai tā nonāktu pārstrādē un netiktu vienkārši izmesta,” saka ilgtspējas attīstības vadītāja.

Ražots no ilgtspējīgi iegūta un atjaunojama priedes koka – atjaunojama resursa, kas nepiesārņo vidi. Šis krēsls ir radīts, domājot par to, lai to varētu viegli kopt, labot un ilgi izmantot. Ja tas tiek nosmērēts vai saskrāpēts, to var viegli labot, izmantojot dzēšgumiju vai smilšpapīru. Kad krēsls ir savu laiku nokalpojis, to var viegli izjaukt un nodot pārstrādei.