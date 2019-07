Lapsas iekārtojušās uz dzīvi Rīgā: sargājiet mājas kaķus!

“Lapsas ir visur, kur jūtas labi. Tās atrod vietu, kur ierīko migu un audzē mazuļus,” saka Lielkalns. Pilsētā lapsas jūtas drošībā, jo netiek medītas, un apdraudējumu no cilvēku puses nejūt.

Zoodārza pārstāvis saka, ka lapsu savairošanās Rīgā nav nekas ārkārtējs – arī pirms gadiem to īpaši daudz bijis, piemēram, Čiekurkalnā. Lapsas ienāk no zaļajām teritorijām, jo pilsētā var atrast pietiekami daudz barības. Māris Lielkalns atceras, kā pirms desmit gadiem lapsa iemitinājās kādas daudzstāvu mājas siltumtrasē, kur laida pasaulē bariņu pēcnācēju. Pamazām no tuvējās apkārtnes pazuda visi klaiņojošie kaķi.