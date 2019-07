Tuvākajās nedēļās apzinās, cik lieli līdzekļi šogad būtu nepieciešami Barona ielas puķu podu uzturēšanai

Deputāti ilgstoši savstarpēji strīdējās par to, kuram īsti būtu jāuzņemas atbildība par radušos situāciju, un par to, vai jūlija vidū vispār ir nepieciešams stādus atjaunot. Daži deputāti gan no koalīcijas, gan opozīcijas pauda viedokli, ka puķu podiem šogad jāpaliek tukšiem un nauda to iekopšanai jāparedz tikai nākamajā gadā.