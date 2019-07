Nenovērtētā, bet skaistā hosta. Praktiski padomi to stādīšanai

Hostām Gunas Rukšānes dārzā ierādīta goda vieta un šeit, viena par otru skaistāka no pavasara līdz pat rudenim dižojas 200 hostu šķirnes. Sākot ar lietussarga izmēra lapām, līdz pasaulē mazākajai hostiņai, kuru knapi var pamanīt rūpīgi iekoptajā apstādījumā. Nav daudz augu ar tādu dažādību, krāsu variācijām – no baltas līdz tumši zilganai un tādu konfigurāciju – no spīdīgām līdz matētām, no gludām līdz rievainām vai krokotām lapām. Tās ir lapas, kas iznes visas zaļās krāsas variāciju gradācijas un nenovērtēti ir arī ziedi. To ziedlapas ir kā stariņi ar ārā izšautu mēlīti, ārkārtīgi jauki smaržo un lieliski izskatās puķu pušķī, lai gan floristi pamatā izmanto tikai lapas.