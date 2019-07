Kārlis Lesiņš ir dokumentālās filmas «Apgāztā mēness zīmē» režisors. Filmas ietvaros tiek apskatīta liela daļa Latvijas musulmaņu kopienas, tajā ietilpstošie cilvēki, kā arī radikalizācijas ēna, kura ir kritusi pār dažiem no tiem. Par radikalizāciju runājot, filmas tapšanas laikā pieci ar vietējo kopienu saistīti cilvēki no Latvijas devās uz Sīriju, lai karotu «Islāma valsts» jeb «Daesh» rindās. Šī iemesla dēļ, liela daļa no filmas ir veltīta pētījumam par to, kā tik mazā valstī kā Latvija ir iespējams tas, ka šie cilvēki radikalizējušies un kāpēc neviens to laicīgi nav pamanījis.