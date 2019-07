KNAB Brokai aizliedzis ieņemt amatu LU un izbraukt no valsts

KNAB trešdien no Valsts policijas izolatora Čiekurkalnā atbrīvojis pirmdien aizturēto Broku, kā arī uzņēmējus Ivaru Milleru un Gunti Rāvi.

KNAB skaidroja, ka atbrīvojot no īslaicīgās aizturēšanas vietas, aizdomās turētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi - aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums tuvoties noteiktām personām. LETA zināms, ka KNAB Brokai papildus aizliedzis ieņemt amatu LU. Universitāte jau otrdien publiski paziņoja, ka Broka uz izmeklēšanas laiku ir atstādināta no rektora vietnieces amata.