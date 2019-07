Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi aicina glābt Irānas kodolvienošanos

Viņi pauduši bažas, ka vēsturiskā vienošanās var izirt, bet vienlaikus arī ticību, ka Teherānas spēkos ir to izglābt.

ASV prezidents Donalds Tramps pērn paziņoja, ka ASV vienpusējā kārtā izstājas no vienošanās, kas tika noslēgta, lai ierobežotu Irānas kodolprogrammu apmaiņā pret Teherānai noteikto sankciju atcelšanu, tikmēr Lielbritānija, Francija un Vācija, kas arī parakstījušas šo vienošanos, solīja to izglābt, un arī Arī Krievija un Ķīna, kuru paraksti ir zem šī līguma, pauda vēlmi to saglabāt.