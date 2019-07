Deputātiem lūdz papildu informāciju saistībā ar ierosināto pārbaudi par Kalnmeieru

Ar attiecīgu lūgumu pie parlamentāriešiem vērsusies Augstākās tiesas (AT) senatore Marika Senkāne, kurai uzdots veikt minēto pārbaudi saistībā ar Kalnmeieru. Aicinājums izteikts, lai nodrošinātu pārbaudes objektivitāti un vispusīgu apstākļu pārbaudi.

AT senatore norāda, ka deputātu pieprasījuma pamatā ir "Moneyval" novērtējuma ziņojums Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmai. AT tiesnese lūdz minēt konkrētus ziņojuma punktus, uz kuriem izdarīti parlamentāriešu pieprasījumā minētie secinājumi.

Senkāne taujā, no kuriem ziņojuma punktiem secināts, ka no Valsts policijai konkrētā laika posmā nosūtītajām lietām kriminālvajāšana esot sākta tikai 2% gadījumu un ka NILL izmeklēšanas darba organizēšana būtu neloģiska, kas esot viens no iemesliem zemam Latvijas finanšu sistēmas drošības starptautiskajam vērtējumam.