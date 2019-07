KNAB aizturējis Dobeles pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētāju

KNAB 15 .jūlijā sākts kriminālprocess par to, ka Dobeles novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Šereiko, iespējams, laikā no 2019. gada janvāra līdz jūlijam pieņēmusi kukuļus no SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate''" par sniegto atbalstu Dobeles novada iepirkumu procedūrās, kā arī veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.