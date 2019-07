Skrien tik ilgi, kamēr krīt jeb postošais izdegšanas sindroms

Par izdegšanas sindromu ir dzirdējis gandrīz ikviens no mums, tomēr tad, kad šī problēma skar mūs pašus, reti laicīgi spējam pamanīt tās pirmās pazīmes un atbilstoši rīkoties, lai problēma nepastiprinātos. Kā atpazīt izdegšanas sindromu, kādēļ tas rodas un ko varam darīt, lai no tā izvairītos vai to novērstu?