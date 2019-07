Amatus LDz valdē atstājuši Bērziņš un Strakšas

"Ņemot vērā to, ka ir izveidojusies situācija, kurā iztrūkst dialogs starp uzņēmuma vadību un nozares politiku veidojošo ministriju, gan uzņēmuma padome, gan valde ir vienisprātis, ka LDz un visas nozares interesēs ir izbeigt šo nenoteiktību un virzīties uz priekšu," pēc LDz padomes sēdes pauda Lange.

Lange norādīja, ka padomes uzdevums ir pārstāvēt akcionāra, kas šajā gadījumā ir valsts, intereses. "Un valsts interesēs ir nodrošināt stabilu un uz attīstību vērstu LDz darbību. Ja nenoteiktība turpinātos ilgstoši, tas varētu negatīvi ietekmēt turpmāko uzņēmuma attīstību un nest būtisku kaitējumu gan LDz, gan nozarei kopumā. Šodien pieņemtais padomes lēmums par vienošanos un pagaidu valdes locekļu iecelšanu ir vērsts uz to, lai nepieļautu šīs negatīvas sekas," skaidroja Lange.

Lange izteica pateicību līdzšinējai uzņēmuma vadībai par darbu. "Pērnā gada rezultāti ir bijuši ļoti labi, nospraustie finanšu mērķi tika izpildīti pat ar uzviju, to novērtēja gan uzņēmuma padome, gan akcionārs, gan Pārresoru koordinācijas centrs," teica Lange.

Viņš papildināja, ka no padomes puses galvenie uzdevumi LDz valdei ir stabilizēt kravu apgrozījumu un strādāt pie uzņēmuma biznesa modeļa pārvērtēšanas, kā tas ir noteikts valdības rīcības programmā. Lange uzsvēra, ka kravu apgrozījuma kritums pēdējos mēnešos ir bijis būtisks un ir jāmeklē iespējas stabilizēt situāciju.

Savukārt Lubāns līdz šim ir bijis Latvijas starptautisko autopārvadātāju asociācijas "Latvijas auto" valdes priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, ir vadījis Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora biroju, no 2014. līdz 2017.gadam ir bijis AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs, bet no 2012. līdz 2014.gadam vadīja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentu.