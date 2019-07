Četri jautājumi, ko uzdot sev pirms jauna televizora iegādes

Pirms televizora iegādes ir svarīgi zināt, kur tieši mājās tas tiks novietots, jo attālums no ekrāna līdz jūsu acīm ir noteicošais faktors, izvēloties televizora izmēru. Turklāt jāņem vērā, ka televizorus ar augstākas izšķirtspējas ekrānu var skatīties no mazāka attāluma, bet zemākas izšķirtspējas – no lielāka attāluma. Gan pārāk liels, gan pārāk mazs ekrāns var padarīt TV skatīšanos neērtu un nebaudāmu, tāpēc, vadoties pēc šīs tabulas, varat noskaidrot, kāda lieluma televizors būs piemērotākais jūsu mājoklim.