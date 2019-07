Strīķe: Neticu, ka koalīcijā JKP vietā varētu paņemt ZZS

Strīķes vērtējumā, JKP nomaiņas gadījumā "tajā pašā dienā, kad ierauga pie koalīcijas galda sēžam zaļzemnieku pārstāvjus, visi ministri no pašreizējās valdības var aizmirst par aizsāktām reformām". Apturēta tiktu gan reģionālā reformu, kam ZZS ilgstoši pretojusies, gan pārmaiņas Satiksmes ministrijā, kur ZZS bloķēšot jebkurus lēmumus, izteikusies politiķe.

"Treškārt, minēju tikai "Jauno Vienotību", bet neteicu, ka arī citas partijas, kad uzelpojušas svaigu, no ZZS brīvu gaisu, nevēlēsies stāties politiskās ģimenes attiecībās un būt atkarīgas no Lemberga un viņa kontrolē esošiem spēkiem. To nevaru iedomāties, kad daudziem veco partiju politiķiem izdevies pārraut vecās saites, ka būtu reāli tās atjaunot. Esmu pārliecināta, ka ne tikai mūsējā, bet arī citās partijās ir deputāti, kas uzskata par pilnīgi nepieļaujamu būt koalīcijā ar ZZS. Tas padara scenāriju JKP vietā ZZS par neiespējamu," ir pārliecināta Strīķe.