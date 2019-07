Pasažieru vilcienu maršrutā Rīga-Bolderāja varētu ieviest divu līdz trīs gadu laikā

"Rīgas centrā sastrēgumi ir no rīta un vakaros. Izbraukt cauri Rīgas centram ir arvien grūtāk un es domāju, ka tas ir arī valsts interesēs, lai vairāk cilvēki izmantotu tieši vilciena pārvadājumus," teica ministrs.

Viņš norādīja, ka būs nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu pasažieru vilcienam atbilstošu ātrumu, izveidotu pieturvietas, kā arī "Park and Ride" punktus pie stacijām. "Tas viss ir izdarāms tuvāko divu trīs gadu laikā," teica Linkaits.

Ja pārvadājumus maršrutā Rīga-Bolderāja uzņemsies valsts, tas, pēc Linkaita teiktā, būtu kā papildu maršruts tiem, kurus jau veic AS "Pasažieru vilciens", savukārt sadarbībā ar Rīgas pilsētu varētu veidot kopīgus risinājumus, kas nozīmētu, ka pasažieri varētu izmantot to pašu atlaižu sistēmu, kas jau ir Rīgā.

Linkaits stāstīja, ka ir vairāki varianti, kur tieši stacija varētu būt, tostarp no dzelzceļnieku viedokļa izdevīgākā vieta būtu aiz Buļļupes pēc Flotes ielas, jo tieši pie tilta ir slīpums, bet no pasažieru apmaiņas viedokļa būtiski, lai pieturvieta būtu pēc iespējas tuvāk sabiedriskajam transportam un gājēju plūsmai. Savukārt Bolderājas pusē pietura būtu pie dzelzceļa pārbrauktuves, kur ir autobusu pieturas, un ir nepieciešamā telpa gan stacijas, gan "Park and Ride" sistēmas izveidei. Vēl viena pietura varētu būt Dzirciema ielas rajonā, vietā, kur ir pārvads uz Imantu.