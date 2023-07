Precības ar lustru vai randiņš ar Eifeļa torni. Kāpēc cilvēki iemīlas priekšmetos?

Kā vēsta britu tabloīds "The Sun", kāda britu sieviete no Līdsas ir tik ļoti iemīlējusi kādu 90 gadus vecu un 500 eiro vērtu lustru, ka to ir pat bildinājusi. Sieviete šim interjera priekšmetam ir devusi vārdu, piešķīrusi dzimumu un ar to pat guļ vienā gultā. Šādi un līdzīgi stāsti ir atrodami it visur pasaulē. Šādu novirzi dēvē par objektofiliju - tā ir materiālu priekšmetu seksualizēšana, kas indivīdam rada romantisku saikni ar kādu mantu, struktūru, ēku vai mākslas objektu.